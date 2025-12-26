सूरत : इंटरनेशनल कलाकारों के साथ ओलंपियन सर्कस का भव्य आयोजन

भारत में पहली बार ओलंपियन सर्कस द्वारा सूरत में इंटरनेशनल सर्कस कलाकारों के साथ हैरतअंगेज स्टंट और ह्यूमर से भरपूर भव्य सर्कस का आयोजन किया गया है। यह सर्कस 19 दिसंबर से डुमस रोड स्थित VR मॉल के सामने दर्शकों के मनोरंजन के लिए शुरू किया गया है।

इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्कस का आयोजन मधुभाई बलार, महेंद्रभाई शाह और धीरेनभाई शाह द्वारा किया गया है। आयोजकों ने बताया कि इस सर्कस में कुल 24 अंतरराष्ट्रीय कलाकार भाग ले रहे हैं, जो रूस, मंगोलिया, अफ्रीका, ईरान, नेपाल, मैक्सिको, इथियोपिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आए हैं।

ये कलाकार अपने-अपने अनूठे और रोमांचक स्टंट के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। सर्कस में एरियल एक्ट, जुगलिंग, लेजर शो, रिंग बैलेंसिंग, साइकिल बैलेंसिंग, स्टिक बैलेंसिंग, बालों से लटकने का करतब, रोला-बोला एक्ट सहित कई अद्भुत और रोमांचक प्रस्तुतियां शामिल हैं।

आयोजक धीरेनभाई शाह ने बताया कि पिछले करीब 10 वर्षों से सर्कस का चलन कम हो गया था, जिसके कारण नई पीढ़ी में सर्कस और सर्कस कलाकारों के प्रति आकर्षण घटा है। इसी उद्देश्य से पिछले दो वर्षों से वे मधुभाई बलार और महेंद्रभाई शाह के साथ मिलकर सर्कस को पुनः लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सर्कस के प्रतिदिन तीन शो आयोजित किए जा रहे हैं, जो दोपहर 3:30 बजे, शाम 6:30 बजे और रात 9:30 बजे होते हैं। अब तक तीन शो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और दर्शकों से सर्कस को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है।