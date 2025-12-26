सूरत टेक्सटाइल उद्योग के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा ‘बिजनेस आइकॉन अवार्ड ऑफ द ईयर’ समारोह
13 राज्यों के प्रबुद्ध व्यापारी होंगे शामिल, अभिनेत्री भाग्यश्री करेंगी उत्कृष्ट उद्यमियों का सम्मान
सूरत के टेक्सटाइल उद्योग में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत (आकाश) द्वारा आयोजित ‘बिजनेस आइकॉन अवार्ड ऑफ द ईयर’ समारोह रविवार, 28 दिसंबर 2025 को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में देश के 13 राज्यों की प्रमुख कपड़ा मंडियों से सैकड़ों प्रबुद्ध एवं सफल व्यापारी भाग लेंगे।
आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत के प्रमुख प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि यह समारोह डुमस रोड स्थित अवध यूटोपिया में सायं 6 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में सूरत के प्रतिष्ठित टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ-साथ देशभर से आए कपड़ा व्यापारी शामिल होंगे।
समारोह को विशेष आकर्षण प्रदान करने के लिए फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री भाग्यश्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगी। वह संगठन प्रमुख प्रहलाद अग्रवाल के साथ मिलकर उन उत्कृष्ट व्यापारियों को बिजनेस आइकॉन अवार्ड से सम्मानित करेंगी, जिन्होंने सूरत के व्यापार जगत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें ट्रेडर्स, प्रोसेसिंग हाउस, आढ़ती, बिल्डर्स, कलर्स-केमिकल्स से जुड़े उद्यमी एवं समाजसेवी शामिल होंगे।
कार्यक्रम में मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के लोकप्रिय हास्य कवि गौरव शर्मा तथा म्यूजिक इंडस्ट्री की उन्नति शाह अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे।
उल्लेखनीय है कि आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत, जो कभी लगभग निष्क्रिय स्थिति में थी, पिछले तीन-चार वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। प्रहलाद अग्रवाल के नेतृत्व में एसोसिएशन ने न केवल देशभर की कपड़ा मंडियों में सूरत के व्यापारियों के फंसे हुए धन को निकलवाने के लिए प्रभावी पहल की है, बल्कि धोखाधड़ी करने वाले तथाकथित व्यवसायियों को चिन्हित कर व्यापारियों को उनसे सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया है।
संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कुछ असामाजिक तत्व स्वार्थवश संस्था या उसके अध्यक्ष के खिलाफ झूठी शिकायतें और निराधार मुकदमे दर्ज कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर सक्रिय रहती है।
इस प्रकार यह समारोह केवल सम्मान का मंच नहीं होगा, बल्कि सूरत के टेक्सटाइल व्यापार को और अधिक सुरक्षित, संगठित एवं समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। पूरे देश में सूरत के कपड़ा उद्योग को नई पहचान दिलाने और उसे आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत (AKAS) पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है।