सूरत

On
सूरत : एसवीएनआईटी एलुमनाई एसोसिएशन का ग्रैंड एनुअल कन्वेंशन आज से शुरू

सूरत। सूरत स्थित सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एसवीएनआईटी) के पूर्व छात्रों और इंजीनियर्स का भव्य ग्रैंड एनुअल कन्वेंशन आज से शुरू हो गया है।

एसवीएनआईटी एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह 20वां वार्षिक सम्मेलन आज और कल (शनिवार-रविवार) एसवीएनआईटी कैंपस में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत और विदेशों से सैकड़ों पूर्व छात्र भाग ले रहे हैं।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) में से गुजरात राज्य का एकमात्र संस्थान एसवीएनआईटी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी।

पहले यह संस्थान “सरदार वल्लभभाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एसवीआरसीईटी)” के नाम से जाना जाता था। बीते 65 वर्षों में यहां से 50 हजार से अधिक इंजीनियर शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो आज देश-दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।

शुक्रवार सुबह 9:30 बजे इनॉगरेशन सेरेमनी के साथ सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं प्रख्यात फिलांथ्रोपिस्ट डॉ. अरविंद लापसीवाला (यूएसए), विशिष्ट अतिथि संजय कौल (IAS), कन्वेंशन के चीफ स्पॉन्सर मोहम्मद खान (अबू धाबी), एसवीएनआईटी के निदेशक प्रो. अनुपम शुक्ला, एलुमनाई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष भद्रेश शाह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह के दौरान संस्थान के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले दानदाताओं और प्रायोजकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वार्षिक कन्वेंशन स्मारिका का विमोचन किया गया तथा प्रतिष्ठित ट्रिपल “A” अवॉर्ड भी प्रदान किया गया। उद्घाटन के बाद प्रतिभागियों के लिए कैंपस टूर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रिभोज का आयोजन किया गया।

कल शनिवार को सम्मेलन के दूसरे दिन 1976 बैच के विद्यार्थियों का गोल्डन जुबली समारोह तथा 25 वर्ष पूर्ण कर चुके पूर्व छात्रों का सिल्वर जुबली समारोह आयोजित किया जाएगा। दो दिनों तक चलने वाला यह आयोजन एसवीएनआईटी की शैक्षणिक विरासत, पूर्व छात्रों के योगदान और आपसी सहयोग को और मजबूत करने का मंच बनेगा।

