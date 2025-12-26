सूरत  : सूरत टेक्सटाइल मार्केट में अनोखे ‘प्याऊ’ का होगा उद्घाटन, शीतल जल सबके लिए पहल

सूरत। साकेत ग्रुप और चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से सूरत में जनहित की एक सराहनीय पहल के तहत अनोखे “प्याऊ” का उद्घाटन किया जा रहा है। इस सामाजिक सेवा प्रकल्प का उद्देश्य आम नागरिकों को निःशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराना है।

यह “प्याऊ” स्टीम हाउस के सहयोग से सूरत टेक्सटाइल मार्केट गेट पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे सूरत की विधायक श्रीमती संगीता पाटिल के करकमलों द्वारा किया जाएगा।

“शीतल जल सब के लिए” संदेश के साथ शुरू हो रही इस पहल से व्यापारियों, मजदूरों, ग्राहकों और राहगीरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, विशेषकर गर्मी के मौसम में। आयोजकों ने शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की अपील की है।

इस सेवा कार्य के आयोजन में साकेत ग्रुप की ओर से सांवर प्रसाद बुधिया तथा चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुभाष डावर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयोजकों ने इसे समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की दिशा में एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम बताया है।

यह पहल सूरत की उस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है जहाँ औद्योगिक समूह और चैरिटेबल ट्रस्ट मिलकर सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निभाते हैं।

