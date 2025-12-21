लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : कडोदरा में संत रतिनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य भजन संध्या आयोजित

राजस्थान युवा संघ (अलखधाम जोन) के तत्वावधान में श्रद्धा-भक्ति से गूंजा कार्यक्रम स्थल

On
सूरत : कडोदरा में संत रतिनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य भजन संध्या आयोजित

शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध संत रतिनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर कडोदरा में राजस्थान युवा संघ (अलखधाम जोन) द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति भाव से ओतप्रोत भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संत रतिनाथ जी महाराज के आध्यात्मिक जीवन, कठोर तपस्या और जनकल्याणकारी विचारों का भावपूर्ण स्मरण किया गया।

भजन संध्या के दौरान प्रस्तुत भजनों ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु संत रतिनाथ जी महाराज की शिक्षाओं और आदर्शों को स्मरण करते हुए भक्ति रस में डूबे नजर आए।

कार्यक्रम के आयोजक गौपुत्र राजस्थान युवा संघ के संगठन मंत्री अशोक सारस्वत रहे। इस अवसर पर राजू भरवाड़, दीपक शर्मा, पंकज शर्मा (नांल माला), कमल शर्मा सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत एवं उपाध्यक्ष रामअवतार पारीक की विशेष उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने संत रतिनाथ जी महाराज के आदर्शों को आत्मसात करने और समाज में उनके संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट में रिसर्च मेथडोलॉजी और SPSS पर FDP का सफल समापन

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट में रिसर्च मेथडोलॉजी और SPSS पर FDP का सफल समापन

सूरत : न्यू सिविल हॉस्पिटल में 87वाँ सफल अंगदान, ब्रेन-डेड जितेंद्रभाई गावित के अंगदान से दो लोगों को नई ज़िंदगी मिली

सूरत : न्यू सिविल हॉस्पिटल में 87वाँ सफल अंगदान, ब्रेन-डेड जितेंद्रभाई गावित के अंगदान से दो लोगों को नई ज़िंदगी मिली

सूरत : मिशन लाइफ के तहत एसजीटीपीए का पर्यावरण जागरूकता सेमिनार आयोजित

सूरत : मिशन लाइफ के तहत एसजीटीपीए का पर्यावरण जागरूकता सेमिनार आयोजित

सूरत : चैंबर में 'इंडियाज फ्यूचर मेगा थीम्स' पर सेमिनार आयोजित

सूरत : चैंबर में 'इंडियाज फ्यूचर मेगा थीम्स' पर सेमिनार आयोजित