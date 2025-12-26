करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म 'दायरा' की शूटिंग पूरी की

लोकतेज WhatsApp channel
मनोरंजन

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपराध कथा पर आधारित अपनी आगामी फिल्म ‘दायरा’ की शूटिंग पूरी कर ली है।

इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। उन्हें आलिया भट्ट अभिनीत ‘राजी’ और विक्की कौशल के अभिनय से सजी फिल्म ‘सैम बहादुर’ के लिए जाना जाता है।

पृथ्वीराज सुकुमारन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा कर शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी। तस्वीर में उनके साथ करीना कपूर खान और निर्देशक मेघना गुलजार नजर आ रही हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘‘ 'दायरा' की शूटिंग पूरी हुई। सेट पर जिस कहानी को हमने जिया है वह जल्द ही दर्शकों के सामने आएगी। मैं इस सफर के लिए आभारी हूं और आप इसे 2026 में सिनेमाघरों में देखें, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है ।’’

अधिकारिक जानकारी के अनुसार, ‘दायरा’ अपराध कथा पर आधारित रोमांचक फिल्म है। यह फिल्म अपराध, सजा और न्याय के अंतर्विरोधों की पड़ताल करती है।

फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू हुई थी। उस समय मेघना गुलजार ने सेट का एक वीडियो साझा कर लिखा था, ‘‘धुंधली होती और लांघी गई रेखाओं की यात्रा... हम शुरू करने जा हैं।’’

