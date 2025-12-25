वडोदरा स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा स्टेशन पर लाइन नंबर-3 पर इंजीनियरिंग कार्य (कम्प्लीट ट्रैक रिन्यूअल) के कारण 24 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक ब्लॉक लिया गया है। इस अवधि के दौरान कई लोकल, मेमू और इंटरसिटी ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

ब्लॉक अवधि में शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 69108 अहमदाबाद–वडोदरा मेमू, 69102 अहमदाबाद–वडोदरा मेमू तथा 19036 अहमदाबाद–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल हैं। ये सभी ट्रेनें 24 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होंगी और बाजवा–वडोदरा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी।

इसी तरह ट्रेन संख्या 12929 वलसाड–वडोदरा इंटरसिटी को इस अवधि में विश्वामित्री स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा तथा विश्वामित्री–वडोदरा के बीच यह ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 69120 दाहोद–वडोदरा मेमू और 69118 गोधरा–वडोदरा मेमू को छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और छायापुरी–वडोदरा के बीच इनका संचालन आंशिक रूप से रद्द रहेगा।

शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारंभ) होने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 69107 वडोदरा–अहमदाबाद मेमू और 19035 वडोदरा–अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल हैं, जो इस अवधि में बाजवा स्टेशन से प्रारंभ होंगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 69119 वडोदरा–दाहोद मेमू छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी और वडोदरा–छायापुरी के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें। ट्रेनों के ठहराव, समय-सारिणी और संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर अवलोकन कर सकते हैं।