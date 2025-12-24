वडोदरा : मुवाल में एम्प्लॉयमेंट व अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट फेयर का सफल आयोजन

असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तरसाली (वडोदरा), श्री जानकी वल्लभ आर्ट्स और श्री मनुभाई सी. पटेल कॉमर्स कॉलेज, मुवाल तथा ओम एकेडमी, पादरा के संयुक्त प्रयास से श्री जानकी वल्लभ आर्ट्स और श्री मनुभाई सी. पटेल कॉमर्स कॉलेज, मुवाल (टी. पादरा) में एम्प्लॉयमेंट और अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट फेयर का सफल आयोजन किया गया।

इस भर्ती मेले में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कुल 14 प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेले के दौरान ऑफिस असिस्टेंट, डिस्पैच एग्जीक्यूटिव, स्टोर्स एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी-कम-डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, कस्टमर सर्विस ट्रेनी, क्वालिटी सॉर्टर, रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट परचेज़, ऑपरेटर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, गेस्ट सर्विस एजेंट, सुपरवाइजर, टेलीकॉलर सहित 200 से अधिक नॉन-टेक्निकल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की गई।

भर्ती मेले में कुल 155 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें से 82 उम्मीदवारों को नौकरी के लिए प्राथमिक चयन किया गया। इसके अलावा 2 उम्मीदवारों को अप्रेंटिस के रूप में तथा 22 उम्मीदवारों को फ्री वोकेशनल स्किल ट्रेनी के तौर पर चयनित किया गया।

इस अवसर पर असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट अल्पेश चौहान, ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जयेंद्र कुशवाहा और पंकज कुमार पांडे, ओम एजुकेशन सेंटर की चित्राबेन और विवेकभाई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भर्ती मेले के दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं ने उम्मीदवारों को विदेश में नौकरी और अध्ययन के लिए सेफ लीगल माइग्रेशन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMVBRY) तथा स्वरोजगार ऋण सहायता योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही, उम्मीदवारों के लिए अनुबंधम और नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर पंजीकरण कैंप भी आयोजित किया गया। पूरे भर्ती मेले का सफल आयोजन और समन्वय कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉ. इंदिराबेन एम. वाला तथा प्लेसमेंट नोडल ऑफिसर नरेंद्र डी. डाभी के नेतृत्व में किया गया।