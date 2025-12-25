सूरत : श्री जड़खोर गोधाम गौशाला सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 12 जनवरी से 

श्री जड़खोर गोधाम सेवा समिति द्वारा गौसेवा के पावन उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 12 से 18 जनवरी तक किया जाएगा। यह सात दिवसीय कथा आयोजन श्री जड़खोर गोधाम गौशाला सेवार्थ समर्पित रहेगा।

कथा के मनोरथी श्रीमती गीतादेवी गजानंद कंसल परिवार के राकेश कंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वीआईपी रोड पर नेक्सा शोरूम के पास, क्रोमा के सामने स्थित श्री कामधेनु मैदान में किया जाएगा। कथा के दौरान व्यासपीठ से मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज (श्री रैवासा, वृंदावन धाम) प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करेंगे।

सेवा समिति के मीडिया प्रभारी सज्जन महर्षि ने बताया कि भागवत कथा को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि यह धार्मिक आयोजन गौभक्त राधा वल्लभ जालान एवं गौभक्त गजानंद कंसल की पावन स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गौसेवा के लिए जनसहयोग जुटाना और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है।