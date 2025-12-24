सूरत : सुधांशुजी महाराज के सानिध्य में चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग आज से

विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित बालाश्रम (अनाथाश्रम), सूरत मंडल के तत्वावधान में चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग का आयोजन गुरुवार 25 दिसंबर से रविवार 28 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। यह आयोजन रामलीला मैदान, एस.डी. जैन स्कूल के पास, रिलायंस मॉल के सामने, वेसू में होगा। सत्संग का शुभारंभ परम पूज्य सुधांशुजी महाराज के पावन सानिध्य में किया जाएगा।

आयोजन की जानकारी देते हुए बालाश्रम सूरत मंडल के पर्यवेक्षक धर्माचार्य रामकुमार पाठक ने पत्रकार परिषद में बताया कि सद्गुरु महाराज के आशीर्वाद से विश्व जागृति मिशन द्वारा पिछले 18 वर्षों से सूरत में अनाथ एवं अनाश्रित बच्चों के लिए बालाश्रम का सफल संचालन किया जा रहा है। इस पहल से अब तक सैकड़ों बच्चे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर सम्मानजनक और सुखद जीवन जी रहे हैं। बालाश्रम में बच्चों को संस्कार, सुरक्षा और उच्चस्तरीय अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने बताया कि महाराजजी के सानिध्य में आयोजित यह विराट भक्ति सत्संग श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक उन्नति का विशेष अवसर होगा। सनातन धर्म को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से देशभर में 108 संस्कार केंद्र तथा 10 गुरुकुल स्थापित करने की भी योजना है।

मंडल के प्रमुख गोविंद डांगरा ने बताया कि सत्संग के पहले दिन, 25 दिसंबर को सायं 4 बजे बालाश्रम स्थित व्हाइट लोटस स्कूल से भव्य कलश एवं शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर शामिल होंगी। परम पूज्य सुधांशुजी महाराज बग्गी में विराजमान रहेंगे। बैंड-बाजे, राधा-कृष्ण और भगवान शिव की आकर्षक झांकियों के साथ यह शोभायात्रा सोमेश्वरा एन्क्लेव होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी, जहां सायं 5 बजे सत्संग का शुभारंभ होगा।

तय कार्यक्रम के अनुसार 25 दिसंबर को सत्संग सायं 5 से 7 बजे तक होगा। वहीं 26 से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन प्रातः 9.30 से 11.30 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक सत्संग आयोजित किया जाएगा। 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे मंत्र दीक्षा का विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है।

आयोजकों ने बताया कि इस विराट भक्ति सत्संग में सूरत सहित वडोदरा, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नासिक, धूलिया, दिल्ली, जयपुर समेत देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महाराजजी के शिष्य भाग लेंगे। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। पत्रकार परिषद में डॉ. रजनीकांत दवे, मंडल संरक्षक सुरेश मालानी, दिलीप ब्रह्मभट्ट, पूरणमल सिंगल, अश्विनी अग्रवाल, राजेन्द्र ठाकुर, बंसी जोशी, मंडल प्रबंधक राजेश ठाकर सहित समिति से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।