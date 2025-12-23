सूरत : श्री नाकोड़ा लक्ष्मी दर्शन भक्त मंडल की नई कमिटी गठित, कमलेश बी. जैन पुनः अध्यक्ष नियुक्त

श्री नाकोड़ा लक्ष्मी दर्शन भक्त मंडल, सूरत की नवनिर्मित कमिटी का गठन किया गया है, जिसमें कमलेशकुमार भीखचंद जैन को सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुना गया। यह निर्णय राजस्थानी समाज की ओर से आयोजित साधारण सभा में लिया गया।

रविवार 21/12/25 को आयोजित इस साधारण सभा में मंडल की पूर्व कमिटी का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर नई कमिटी की रचना की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सहमति से कमलेश बी. जैन को दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई।

नवगठित कमिटी में प्रवीणकुमार लूणचंद को उपाध्यक्ष, ललितकुमार गौतमचंदजी देसाई को उपाध्यक्ष, संजयकुमार उत्तमचंदजी बरमेशा को कोषाध्यक्ष, पंकजकुमार छगनलालजी मेहता को सचिव, गौतमकुमार खीमराजजी हरणेशा को सहसचिव तथा भरतकुमार ईश्वरलालजी बरमेशा को सहसचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कमिटी में 7 सदस्य और कार्यकारिणी में 12 सदस्यों का समावेश किया गया है। इस प्रकार कुल 21 सदस्यीय कमिटी और कार्यकारिणी का गठन किया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष कमलेश बी. जैन ने बताया कि मंडल द्वारा आगामी कार्यकाल में मानवसेवा, जीवदया तथा विभिन्न सामाजिक कार्यों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है और समाजहित में निरंतर सेवा कार्य किए जाएंगे।