UPKL सीजन 2 के पहले मुकाबले में काशी किंग्स से भिड़ेंगे लखनऊ लायंस

नई दिल्ली, दिसंबर 23: पिछले सीजन की चैंपियन टीम Lucknow Lionsएक बार फिर नए जोश, नई ऊर्जा और बड़े इरादों के साथ मैट पर उतरने के लिए तैयार है।

Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) सीजन 2का आग़ाज़ आज, 24 दिसंबर 2025, एक ज़बरदस्त मुकाबले के साथ हो रहा है, जहां लखनऊ लायंस का सामना होगा काशी किंग्ससे।

सीजन 1 की चैंपियन बनने के बाद, लखनऊ लायंस इस बार और अधिक परिपक्वता, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ वापसी कर रही है। टीम का लक्ष्य साफ है, हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतना।

टीम की कमान इस सीजन फिर सेस्टार रेडर अर्जुन देशवालके हाथों में सौंपी गई है, जिनकी लीडरशिप और अनुभव टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनके साथ उपकप्तान की भूमिका निभा रहे हैं भरोसेमंद और जुझारू अर्पित सरोहा, जो मुश्किल पलों में टीम के लिए अहम भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं।

वहीं, टीम ओनर प्रशांत सिंह का निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और खिलाड़ियों पर विश्वास टीम के लिए बड़ी प्रेरणा बना हुआ है। उनकी सकारात्मक सोच और विज़न ने टीम में एकजुटता, आत्मविश्वास और जीत का जज़्बा बनाए रखा है।

काशी किंग्स के खिलाफ यह पहला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सीजन की दिशा तय करने वाला शुरुआती इम्तिहान माना जा रहा है। दोनों टीमें पूरे दमखम के साथ उतरेंगी, जिससे फैंस को एक यादगार शुरुआत देखने को मिलेगी।

UPKL सीजन 2 का आयोजन 24 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक नोएडा के इंडोर स्टेडियम में हो रहा है।, जिसमें प्रदेश और देशभर के शीर्ष कबड्डी खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।

फैंस इस रोमांचक लीग के सभी मुकाबले अनमोल सिनेमा 2 , & Pictures , और ZEE5पर देख सकते हैं, वहीं मैच से जुड़ी सभी खास झलकियां दर्शक Z Bollywood पर भी देख सकते हैं।जिससे देशभर के दर्शक UPKL सीजन 2 की हर धड़कन से जुड़े रह सकेंगे।

मैट तैयार है, मुकाबले की घड़ी आ चुकी है, लखनऊ लायंस एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपनी दहाड़ दर्ज कराने को तैयार हैं। लखनऊ लायंस से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट्स, खबरों और मैच से जुड़े कंटेंट के लिए टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों को फॉलो करें।

