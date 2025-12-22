सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में गीता महोत्सव–2025 के अंतर्गत तृतीय चरण की ऑनलाइन परीक्षा संपन्न

श्री कृष्णाराज विद्यालय, 78, छत्रपति शिवाजी नगर, बमरोली रोड, पांडेसरा में रविवार, 21 दिसंबर 2025 को गीता महोत्सव–2025 के उपलक्ष्य में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित त्रि-स्तरीय परीक्षा के तृतीय एवं अंतिम चरण की ऑनलाइन बहुविकल्पीय परीक्षा का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला शिक्षाधिकारी कचहरी, सूरत तथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा संचालित इस्कॉन–वराछा के संयुक्त प्रकल्प के अंतर्गत किया गया।

जानकारी के अनुसार, प्रथम चरण की परीक्षा में सूरत जिले से लगभग 5 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। द्वितीय चरण में 22,000 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जबकि अंतिम तृतीय चरण के लिए 1,500 विद्यार्थियों का चयन हुआ। इनमें से श्री कृष्णाराज विद्यालय के चार विद्यार्थियों—कक्षा 8 से नैतिक अमित पांडे, कक्षा 10 से शिव विवेक कुमार त्रिपाठी एवं साक्षी विनोद पाल तथा कक्षा 12 से चांदनी माधवसिंह कुशवाहा—का चयन हुआ।

चयनित सभी विद्यार्थियों ने गीता महोत्सव–2025 के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लिया। परीक्षा कुल 50 अंकों की थी तथा इसके लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। परीक्षा का परिणाम चार दिनों के पश्चात आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

विद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. राजेन्द्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य श्रीमद्भगवद्गीता के महत्व को विद्यार्थियों के जीवन में स्थापित करना तथा जीवन मूल्यों को सार्थक बनाना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिकता, आत्मचिंतन और सकारात्मक जीवन परिवर्तन की भावना विकसित करना लक्ष्य है।

परीक्षा के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें उत्साहपूर्वक परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गीता के संदेशों को समझने और जीवन में अपनाने की भावना के साथ सक्रिय सहभागिता दिखाई।