सूरत : अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग सफ़तापूर्वक सम्पन्न 

सूरत : अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग सफ़तापूर्वक सम्पन्न
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन 20 एवं 21 दिसंबर 2025 को धुले महाराष्ट्र में किया गया
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में समाज के लिए काफी निर्णय लिए गए। प्रशासनिक सेवा के लिए IAS सेतु कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 1000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी।
समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैवाहिक बायोडाटा बैंक,प्री वेडिंग शूट पर प्रतिबंध ,मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सीमित खर्चों पर अग्रसेन कन्या विवाह योजना,समाज में विवाह संबंधों में हो रहे संबंध विच्छेद एवं अन्य सामाजिक विवादों के लिए अग्र पंचायत का गठन,सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन सामूहिकता रूप से किए जाए। सभी अग्रवाल परिवारों की जानकारी ,विधान सभा,लोकसभा वाइज बनाने के लिए Aaa वेबसाइट, महाराज अग्रसेन जी, माता माधवी के चित्र,कुलदेवी आद्याशक्ति महालक्ष्मी जी के साथ बनाकर सभी घरों में लगवाए, कुलदेवी आद्याशक्ति महालक्ष्मी जी एवं महाराज अग्रसेन जी के मंदिर स्थानीय इकाइयों की सहभागिता से देश के विभिन्न शहरों में बनायेंगे जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस प्लेटफॉर्म सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मीटिंग में सूरत से भी काफी संख्या में सदस्य सम्मिलित हुए।
मीटिंग का आयोजन धूलिया अग्रवाल समाज एवं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मलेन के आतिथ्य में किया गया। मीटिंग मे राष्ट्रीय चेयरमेन प्रदीप मित्तल राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल,विधायक अनूप अग्रवाल,राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका,राष्ट्रीय संरक्षक सियाराम अग्रवाल ,राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ रामबाबू सिंघल,राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल एवं जितेंद्र सिंघल गुजरात अध्यक्ष रतनलाल दारुका,सूरत जिला अध्यक्ष सचिन सिंगला, दीपक बंका,शंकर लाल गोयल, महिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल,अशोक मुरारका,गिरधारी अग्रवाल,बोबी बंसल,श्यामसुंदर अग्रवाल,अशोक अग्रवाल, नरेश सराफ, शैलजा शंघई,सीमा अग्रवाल, अनीता भालोठिया, सरिता अग्रवाल, निधि टिबरेवाल,ममता अग्रवाल, मिनी बंसल, सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
आयोजन समिति धूलिया से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी,कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत खेतान,वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल,महामंत्री कैलाश चंद्र अग्रवाल,राष्ट्रीय मंत्री गोपाल अग्रवाल,राष्ट्रीय संगठन मंत्री किरण अग्रवाल,अग्रवाल समाज धूलिया के अध्यक्ष डॉ. श्री राम अग्रवाल सहित देश के विभिन्न प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे। रात्रि में पूना से आए कलाकारों ने भव्य संस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी।