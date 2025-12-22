सूरत : श्री श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल सूरत का सातवां वार्षिक उत्सव भव्यता के साथ संपन्न

श्री श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल, सूरत द्वारा आयोजित मंडल का सातवां वार्षिक उत्सव रविवार, 21 दिसंबर को पर्वत पाटिया स्थित वकील वाड़ी में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा बालाजी के भव्य दरबार के समक्ष अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद मंडल के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया।

इसके पश्चात राजस्थान के रुकनसर धाम से पधारे कैलाश नाथ जी के पावन सानिध्य में गुलाब नाथ जी महाराज ने गणेश वंदना के भजनों से भजन संध्या का शुभारंभ किया। देर रात्रि तक भजनों की स्वर-गंगा बहती रही, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मंडल के सदस्यों द्वारा दुपट्टा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडल की ओर से महाराज श्री को उनकी प्रतिमा भेंट कर तथा स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

भजन संध्या के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन में भक्तों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही और कार्यक्रम श्रद्धा, सेवा एवं भक्ति के भाव के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।