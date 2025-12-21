लोकतेज WhatsApp channel
सूरत जिला माहेश्वरी सभा का लिवर हेल्थ चेकअप कैंप सफल

वेसू में आयोजित मेडिकल कैंप में 135 समाजजनों ने कराई लिवर जांच, विशेषज्ञों से लिया परामर्श

सूरत जिला माहेश्वरी सभा द्वारा समाजजनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर किए जा रहे अभियानों के अंतर्गत शनिवार को वेसू स्थित श्याम प्लाजा कॉम्प्लेक्स में लिवर हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया।

सूरत जिला माहेश्वरी सभा के मीडिया प्रभारी सुनील माहेश्वरी ने जानकारी दी कि इस कैंप में लगभग 135 समाजजनों ने अपने लिवर की जांच कराई और विशेषज्ञ डॉक्टर उदय सांगलोडकर से परामर्श प्राप्त किया। यह कैंप नानावती मैक्स हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

सभा के सचिव अतीन बाहेती ने बताया कि कैंप के दौरान फाइब्रोस्कैन टेस्ट, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग सहित विभिन्न जांचें की गईं। इसके पश्चात डॉ. उदय सांगलोडकर द्वारा उपस्थित समाजजनों के लिए फैटी लिवर पर आधारित एक हेल्थ टॉक का आयोजन भी किया गया, जिसमें लिवर से संबंधित बीमारियों, उनके कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।

सभा के अध्यक्ष पवन बजाज ने बताया कि सूरत जिला माहेश्वरी सभा द्वारा समाजजनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए वर्ष भर ऐसे सेवा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आगामी माह में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का प्रस्ताव है।

इस लिवर हेल्थ चेकअप कार्यक्रम में समाज के प्रमुख गणमान्य नागरिक, जिला सभा की कार्यसमिति के सदस्य, विभिन्न क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्ष एवं सचिव, जिला सभा कार्यकारी मंडल के सदस्य तथा समाज की अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

