सूरत : खूब जमी भजन संध्या, संत शिरोमणि रतिनाथ महाराज को दी गई भजनांजलि

राजस्थान के प्रख्यात संत शिरोमणि रतिनाथ जी महाराज की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर सूरत में प्रवासी श्रद्धालुओं द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अल्थान स्थित मनपा (एसएमसी) कम्युनिटी हॉल में भंडारा प्रसादी एवं विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में शेखावाटी से पधारे संत आकाश नाथ महाराज ने नाथ जी महाराज के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजनों की ऐसी अविरल धारा बही कि श्रद्धालु अलसुबह तक भक्ति रस में सराबोर रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने पहले भंडारे की प्रसादी ग्रहण की और इसके पश्चात रात्रि भर चली भजन संध्या का आनंद लिया।

इस अवसर पर फोस्टा प्रमुख कैलाश हाकिम, मोनू देवड़ा, सज्जन महर्षि, महेश शर्मा, पार्षद विजय चौमाल, महेंद्र शर्मा, महेश देवड़ा, मधुसूदन शर्मा, राघेश्याम अग्रवाल (रावतसर), अनुप पोद्दार, दिनेश सैनी, दिनेश शर्मा, ललित बजाज, के. डी. पुजारी, नंदू सोनी, महेंद्र बोचीवाल, रवि शर्मा, परमानंद मालपानी, कन्हैया लाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में नाथ जी महाराज के श्रद्धालु उपस्थित रहे।

श्रद्धालुओं ने संत रतिनाथ जी महाराज के त्याग, तपस्या और मानव सेवा के संदेश को स्मरण करते हुए भक्ति और सेवा भाव के साथ पुण्यतिथि कार्यक्रम को सफल बनाया।