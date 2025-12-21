सूरत : विराट भक्ति सत्संग के निमित्त वेसू में प्रभात फेरी, भूमि पूजन व यज्ञ का आयोजन

विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित बालाश्रम (अनाथाश्रम) परिवार के तत्वावधान में शहर के वेसू क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान (एस.डी. जैन स्कूल के सामने, रिलायंस मॉल के पास) में लोकविख्यात संत सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग का आयोजन 25 से 28 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है।

इस महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल परिवार द्वारा धर्माचार्य रामकुमार पाठक के नेतृत्व में रविवार, 21 दिसंबर 2025 को प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी बालाश्रम स्थित लोटस विद्यालय के पास से प्रारंभ होकर वीआईपी रोड, वेसू गांव, सिद्धिविनायक मंदिर सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची।

रामलीला मैदान में शास्त्रोक्त विधि से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का आयोजन किया गया। आचार्य रामकुमार पाठक ने मंडल के प्रमुख गोविंद डांगरा के हाथों विधिवत भूमि पूजन संपन्न कराया। इसके पश्चात हवन-यज्ञ एवं संकीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से सहभागिता की।

मंडल के प्रमुख गोविंद डांगरा ने बताया कि इस अवसर पर मंडल के सभी पदाधिकारी, महाराज जी के सैकड़ों दीक्षित भाई-बहन, श्रद्धालु भक्तगण तथा बालाश्रम के बच्चे उपस्थित रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई।

उन्होंने जानकारी दी कि विराट भक्ति सत्संग 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा। 25 दिसंबर को सत्संग सायं 5 से 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जबकि 26, 27 एवं 28 दिसंबर को सत्संग दो सत्रों में—प्रातः 9.30 से 11.30 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक—आयोजित होगा। मंडल द्वारा शहर के सभी धर्मप्रेमियों एवं श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सत्संग का लाभ लेने की अपील की गई है।