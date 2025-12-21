सूरत : अग्रवाल हेल्थ सेंटर पर निःशुल्क हेल्थ व नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन

अग्रवाल समाज ट्रस्ट के सेवा प्रकल्प अग्रवाल हेल्थ सेंटर पर रविवार, 21 दिसंबर 2025 को निःशुल्क हेल्थ चेकअप एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से आयोजित हेल्थ चेकअप कैंप में कुल 73 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य जांच सेवाओं का लाभ लिया।

इसके पश्चात सुबह 10 बजे से डॉ. सागर साह की टीम द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 72 लोगों ने नेत्र संबंधी परामर्श प्राप्त किया। शिविर के दौरान 28 लाभार्थियों को निःशुल्क चश्मे एवं दवाइयां प्रदान की गईं, जबकि 13 लाभार्थियों को नेत्र ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इन सभी चयनित लाभार्थियों का आवश्यक मेडिकल परीक्षण के बाद निःशुल्क ऑपरेशन अग्रवाल हेल्थ सेंटर पर ही किया जाएगा।

हेल्थ सेंटर के पूर्व चेयरमैन अरविंद गाड़िया एवं पर्यवेक्षक विनोद चिड़ावावाला ने बताया कि नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ सुबह 10 बजे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल (कोकी भाई), चेयरमैन श्रवण अग्रवाल, कैंप प्रायोजक पुरुषोत्तम अग्रवाल, वेणी गोपाल अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, श्रीमती मधु, श्रीमती सुनीता अग्रवाल, श्रीमती मंजू एवं गौरव अग्रवाल द्वारा महाराजा अग्रसेन जी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया।

इस अवसर पर अग्रवाल समाज ट्रस्ट के चेयरमैन श्याम खेतान, सचिव राजू अग्रवाल (जय बाबा), संजय जगनानी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, विजय अग्रवाल, प्रदीप सुरेखा, नितेश अग्रवाल, सुभाष गोयल, कैलाश कनोड़िया, सुशील मित्तल, मनोज फोस्टा, विनोद जैन, कैलाश गोयल, प्रकाश बेरीवाल, विमल झाझडिया, सुशील मोदी, वासुदेव चोखानी, पवन कोकड़ा, गौरीशंकर खंडेला, पवन गुप्ता सहित महिला इकाई की अध्यक्षा श्रीमती रेखा जालान, बबीता अग्रवाल एवं बड़ी संख्या में अग्रबंधु उपस्थित रहे। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने सेवा कार्य में सहयोग देने वाले सभी चिकित्सकों, दानदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।