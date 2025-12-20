उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में ‘कोयलड़ी’ सामूहिक विवाह महोत्सव का भव्य शुभारंभ

सूरत। पी.पी. सवाणी परिवार द्वारा अपने पिता को खो चुकी बेटियों के लिए आयोजित 18वें सामूहिक विवाह महोत्सव ‘कोयलड़ी’ का भव्य शुभारंभ शनिवार को उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की प्रेरणादायी मौजूदगी में हुआ।

अब्रामा स्थित पी.पी. सवाणी चैतन्य विद्यासंकुल में आयोजित इस समारोह में 133 बिना पिता वाली बेटियों के सामूहिक विवाह के पहले दिन का उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने बेटियों के जीवनभर सहयोग के लिए तैयार किए गए ‘सेवा संगठन’ मोबाइल एप्लीकेशन का भी लोकार्पण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पी.पी. सवाणी परिवार द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला यह सामूहिक विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और इंसानियत का जीवंत उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि भले ही इन बेटियों से कुदरत ने उनके माता-पिता को छीन लिया हो, लेकिन महेशभाई सवाणी ने पिता बनकर इनके जीवन में नया विश्वास और खुशियां भरने का काम किया है। उन्होंने सवाणी परिवार की इस सेवा यात्रा को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ विवाह नहीं, बल्कि इंसानियत का उत्सव है।

महेशभाई सवाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष ‘कोयलड़ी’ में विवाह कर रही 133 बेटियों में से करीब 90 प्रतिशत ऐसी हैं जिनके न केवल पिता, बल्कि भाई भी नहीं हैं। चार राज्यों और 17 जिलों से आईं इन बेटियों में मुस्लिम, ईसाई और दिव्यांग सहित 37 अलग-अलग समुदायों की बेटियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बेटियों के चयन के लिए सख्त मापदंड तय किए गए हैं, जिसमें पिता और भाई न होना प्राथमिक शर्त है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लेखक शैलेशभाई सगपरिया द्वारा लिखित श्री वल्लभभाई सवाणी की जीवनी ‘आरोहण’, डॉ. जितेंद्र अढिया द्वारा लिखित महेशभाई सवाणी की जीवनी ‘पुस्तक प्रेरणामूर्ति’ और ‘कोयलड़ी’ पुस्तक का भी विमोचन किया।

समारोह में पद्मश्री भीखुदानभाई गढ़वी, सांसद मुकेशभाई दलाल, मेयर दक्षेश मावाणी, विधायकगण, उद्योगपति फारूकभाई पटेल सहित कई संत, अधिकारी और गणमान्य अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बेटियों के जीवनभर सहयोग के लिए ‘सेवा संगठन’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से सेवा संगठन से जुड़ी 11,000 से अधिक बहुओं को डॉक्टर, वकील, शिक्षक और गाइडेंस टीम की जानकारी व सहायता मिलेगी।

साथ ही, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी ज़िम्मेदारी भी सेवा संगठन द्वारा निभाई जाएगी। इस डिजिटल पहल के जरिए संगठन से जुड़े सदस्यों को सभी कार्यक्रमों और सुविधाओं की नियमित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।