लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : एनटीपीसी झनोर ने मेधावी विद्यार्थियों को दी ‘उत्कर्ष मेरिट स्कॉलरशिप’

सीएसआर के तहत 10वीं–12वीं के 19 छात्रों को मिला सम्मान, सरकारी स्कूलों में 10 हजार नोटबुक का वितरण

On
सूरत : एनटीपीसी झनोर ने मेधावी विद्यार्थियों को दी ‘उत्कर्ष मेरिट स्कॉलरशिप’

एनटीपीसी झनोर–गंधार द्वारा नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार, 20 दिसंबर 2025 को आसपास के गांवों के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को ‘उत्कर्ष मेरिट स्कॉलरशिप’ प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता परियोजना प्रमुख (झनोर) दिनेश कुमार सिंह रौतेला ने की।

इस अवसर पर 10वीं कक्षा के 7 तथा 12वीं कक्षा के 12 विद्यार्थियों सहित कुल 19 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 10,000 नोटबुक का भी वितरण किया गया। 

D20122025-04

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रौतेला ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्र निरंतर प्रगति करें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और शिक्षक उस भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करने, अनुशासन बनाए रखने और समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी दी गई।

कार्यक्रम में रोचक सक्सेना, अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी मुरलीधन, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) की गरिमामयी उपस्थिति रही। एनटीपीसी झनोर की यह पहल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को सशक्त बनाने और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : देलडवा गांव में 14 से 20 दिसंबर तक श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन

सूरत : देलडवा गांव में 14 से 20 दिसंबर तक श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन

सूरत : देश भर के मेयरों का जमावड़ा,  ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ़ मेयर्स की 116वीं मीटिंग शुरू

सूरत : देश भर के मेयरों का जमावड़ा,  ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ़ मेयर्स की 116वीं मीटिंग शुरू

सूरत : विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग का संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सूरत : विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग का संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सूरत में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया

सूरत में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया