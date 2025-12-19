लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : गोरवा दशामा मंदिर के देवी पूजकों के पुनर्वास को लेकर भरतभाई पटनी का वडोदरा दौरा

अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक आवास और गांव में रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

वडोदरा : गोरवा दशामा मंदिर के देवी पूजकों के पुनर्वास को लेकर भरतभाई पटनी का वडोदरा दौरा

 नोमैडिक फ्री कास्ट डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के सदस्य भरतभाई पटनी शुक्रवार को वडोदरा शहर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरवा दशामा मंदिर के पास वह स्थान भी देखा, जहां देवी पूजकों की झोपड़ियां हटाई गई थीं।

वडोदरा के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में भरतभाई पटनी ने रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, संबंधित मामलतदारों, गोरवा दशामा मंदिर के देवी पूजकों तथा घुमंतू एवं मुक्त जाति समाज के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की।

बैठक में श्री पटनी ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि देवी पूजकों के रहने के लिए प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि गोरवा दशामा मंदिर के देवी पूजकों को गांव क्षेत्र में स्थायी रहने की जगह उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि घुमंतू जाति के लोगों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। श्री पटनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ कार्य करे, ताकि देवी पूजा करने वाले समुदाय को आवास, जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो सकें।

