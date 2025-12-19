लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : बमरोली में अग्रवाल समाज की 7वीं शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ

छोटूभाई नगर प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों को मिली गर्मी से राहत

अग्रवाल समाज द्वारा जनसेवा के उद्देश्य से संचालित सेवा प्रकल्प के अंतर्गत शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को बमरोली ग्राम सूरत स्थित छोटूभाई नगर प्राथमिक शाला, शिव मंदिर के सामने समाज की 7वीं शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुबह 8.30 बजे संपन्न हुआ।

शीतल जल प्याऊ का विधिवत शुभारंभ नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के प्रमुख राजूभाई कापड़िया, पर्यावरणविद अजीतभाई, विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती हरसीधाबेन, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस सेवा कार्य के मुख्य सहयोगदाता राजकुमार खेतान एवं सपना जी खेतान रहे, जबकि यजमान के रूप में उर्मिला देवी–सूर्यकांत अग्रवाल परिवार ने सहभागिता निभाई।

इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष भागचंद हुड़ीलवाला, सचिव राम चिरानिया सहित राजेश धानुका, विजय गोयल, मनोज गोयल, विकास मालचंदका, महेंद्र रेनवाल, विकास सैफरॉन, महेंद्र अग्रवाल, लक्ष्मीकांत नैनसुखा, पिंटू अग्रवाल, प्रकाश जोगनी एवं अन्य समाजजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. पायल अग्रवाल द्वारा विद्यार्थियों को पेंसिल किट वितरित की गई, वहीं समाज की ओर से बच्चों को चॉकलेट देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। सेवा कार्य की प्रेरणा देने वाले कीर्ति सर, राजूभाई कापड़िया एवं अजीतभाई ने समाज के इस जनहितकारी प्रयास की सराहना करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम के अंत में समाज एवं विद्यालय प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया तथा समाज की ओर से यजमान परिवार, खेतान परिवार एवं विद्यालय प्रशासन के प्रति आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया गया।

