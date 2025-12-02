संसद में गतिरोध टूटने के आसार, लोकसभा में अगले सप्ताह होगी वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध के खत्म होने की संभावना मंगलवार को उस वक्त प्रबल हो गई जब सरकार ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा से जुड़ी विपक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने के विषय पर सोमवार को तथा चुनावों सुधारों के मुद्दे पर मंगलवार को सदन में चर्चा होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे।

चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 घंटे समय निर्धारित किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया जा सकता है।

सभी दलों के नेताओं की लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भी बैठक हुई, जिसमें इन विषयों पर चर्चा कराने पर मुहर लगाई गई।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आज लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सोमवार आठ दिसंबर को दोपहर 12 बजे से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा और मंगलवार नौ दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधार पर सदन में चर्चा करने का निर्णय लिया गया है।’’

बाद में रीजीजू ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम सब चाहते हैं कि संसद अच्छी तरह से चले और सदस्यों को बोलने का मौका मिले। सांसदों को अपने क्षेत्र के मुद्दे रखने का मौका मिलना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि गतिरोध बिना वजह नहीं होना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि लोकसभा में चर्चा के बाद इन दोनों विषयों पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी।

बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनने के बाद लोकसभा में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार हैं।

बीएसी की बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बीएसी की बैठक के बाद वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के बारे में फैसला किया गया। सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी और इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बाद मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी तथा जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया जा सकता है।’’

इस बीच, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के घटक दलों के दोनों सदनों के नेताओं की बुधवार सुबह संसद भवन में बैठक होगी, जिसमें वे आगे की रणनीति तय करेंगे।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर लोकसभा में सोमवार और मंगलवार को गतिरोध की स्थिति बनी रही। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन में हंगामा किया।

सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई।