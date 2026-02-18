लोकतेज WhatsApp channel
राज्य सभा की 37 सीटों के चुनाव 16 मार्च को

देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बजा, चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा कार्यक्रम

नई दिल्ली, 18 फरवरी (वेब वार्ता)। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

इन चुनावों में बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की सीटें शामिल हैं, जो अप्रैल माह में रिक्त होने जा रही हैं।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान करवाया जाएगा और उसी दिन शाम 5:00 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। इस घोषणा के साथ ही संबंधित राज्यों के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, राज्यसभा चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 26 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जिसके बाद 6 मार्च को पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मार्च तय की गई है। मतदान की प्रक्रिया 16 मार्च को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया को 20 मार्च तक संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व निरंतर बना रहे।

राज्यसभा को भारतीय लोकतंत्र का ‘स्थायी सदन’ कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, लेकिन हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे सदन में ताजगी और निरंतरता बनी रहती है।

इन चुनावों के जरिए विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अपने प्रतिनिधियों को उच्च सदन में भेजेंगे। आगामी चुनाव न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों के संख्या बल को प्रभावित करेंगे, बल्कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की उनकी क्षमता को भी नई दिशा देंगे।

Tags: Elections Parliament

