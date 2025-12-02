सूरत : SDCA क्लब में स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट तीन मंज़िला ‘अल्ट्रा-मॉडर्न’ जिम का उद्घाटन

सूरत। सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (SDCA) ने अपने नए, तीन मंज़िला अल्ट्रा-मॉडर्न जिम का भव्य उद्घाटन किया। यह SDCA क्लब की अब तक की सबसे उन्नत और सबसे बड़ी फिटनेस फैसिलिटी है, जिसमें 40 से अधिक क्वालिफाइड ट्रेनर तैनात होंगे। जिम को SDCA सेक्रेटरी हितेश पटेल ने औपचारिक रूप से उद्घाटित किया।

जिम में कुल 12 नई हाई-टेक स्ट्रेंथ मशीनें लगाई गई हैं, जो छाती, पीठ, कंधे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और पैरों सहित सभी प्रमुख मसल ग्रुप्स की ट्रेनिंग को कवर करती हैं।

इसके अलावा, कार्डियो ज़ोन में 4 इलेक्ट्रिक कार्डियो मशीनें और 4 स्पिनिंग बाइक उपलब्ध कराई गई हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए पूरी रेंज में प्लेट्स, बारबेल और स्पेशल स्ट्रेचिंग मशीनें भी शामिल हैं।

फैसिलिटी की सबसे खास बात है हैमर स्ट्रेंथ के एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल इक्विपमेंट, जो इस जिम को वर्ल्ड-क्लास अनुभव प्रदान करते हैं। SDCA का अनुमान है कि रोज़ाना 1,500–1,800 मेंबर इस फैसिलिटी का उपयोग करेंगे।

उद्घाटन समारोह में SDCA के वाइस प्रेसिडेंट अमित गज्जर, ट्रेज़रर और जिम कमेटी मेंबर CA हितेंद्र मोदी, तथा मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स संजय पटेल, अश्चिन भदानी, निसर्ग पटेल, प्रमोद मद्रासी और अनिल दलाल उपस्थित रहे।

SDCA मैनेजिंग कमेटी ने जिम कन्वीनर परीक्षित कॉन्ट्रैक्टर और जिम कमेटी के सभी सदस्यों की सराहना की, जिन्होंने छह महीनों की कड़ी मेहनत से इस अत्याधुनिक जिम को तैयार किया। यह नया तीन मंज़िला जिम SDCA के अपने सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स एवं फिटनेस सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संकल्प को दर्शाता है।