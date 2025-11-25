अदाणी एंटरप्राइजेज का 25,000 करोड़ रुपये का राइट इश्यू अभिदान के लिए खुला

नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) उद्योगपति गौतम अदाणी के समूह की मुख्य कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मंगलवार को भारत के सबसे बड़े राइट इश्यू में से एक को अभिदान के लिए खोला। इसमें एक शेयर की कीमत 1,800 रुपये रखी गई है, जो मंजूरी तारीख के भाव से करीब 24 प्रतिशत कम है।

कंपनी के राइट इश्यू दस्तावेज के अनुसार पूरी तरह भरने पर निर्गम का कुल आकार 24,930.30 करोड़ रुपये होगा। इसमें 13.85 करोड़ से अधिक नए शेयर जारी किए जाएंगे। निर्गम 10 दिसंबर को बंद होगा।

राइट इश्यू कंपनी द्वारा अपने मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर जारी करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कंपनी उन्हें यह अधिकार देती है कि वे अपने मौजूदा शेयरों के अनुपात में नए शेयर खरीद सकते हैं। इस निर्गम में हर 25 इक्विटी शेयरों पर तीन राइट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं।

यह पेशकश सभी पात्र शेयरधारकों के लिए खुली है। कंपनी में करीब 74 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले प्रवर्तक ने पुष्टि की है कि वह अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीदेंगे।

निर्गम मूल्य पर कंपनी का मूल्यांकन करीब दो लाख करोड़ रुपये होगा। विश्लेषकों के अनुसार अदाणी एंटरप्राइजेज का हवाईअड्डा कारोबार (भारत का सबसे बड़ा हवाईअड्डा नेटवर्क) दो लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये है। कुछ अनुमानों में इसे तीन लाख करोड़ रुपये तक बताया गया है।

राइट इश्यू से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल हवाईअड्डा, डेटा सेंटर, हरित हाइड्रोजन, सड़क, पीवीसी और कॉपर स्मेल्टिंग, खनन, डिजिटल और मीडिया क्षेत्रों में जारी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। कुछ हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए भी इस्तेमाल होगा।