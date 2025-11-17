लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

देश का निर्यात अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब डॉलर पर, व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर

On
देश का निर्यात अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब डॉलर पर, व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) भारत का निर्यात अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब डॉलर रहा है।

सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य महीने में आयात 16.63 प्रतिशत बढ़कर 76.06 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे देश का व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर पर रहा।

सोने और चांदी के आयात में वृद्धि के कारण कुल आयात में उछाल आया है।

पिछले महीने सोने का आयात बढ़कर 14.72 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 4.92 अरब डॉलर था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अक्टूबर में देश का अमेरिका को निर्यात घटकर 6.3 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 6.9 अरब डॉलर था।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में निर्यात 0.63 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 254.25 अरब डॉलर रहा।

इसी दौरान आयात 6.37 प्रतिशत बढ़कर 451.08 अरब डॉलर हो गया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business

Related Posts

एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स का Q2 FY26 लाभ 163% बढ़ा; कंपनी ने विकास हेतु नेतृत्व मजबूत किया

एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स का Q2 FY26 लाभ 163% बढ़ा; कंपनी ने विकास हेतु नेतृत्व मजबूत किया

बेहतर भारत और विश्व के लिए अनुसंधान ही एकमात्र रास्ता : नारायण मूर्ति

बेहतर भारत और विश्व के लिए अनुसंधान ही एकमात्र रास्ता : नारायण मूर्ति

थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने आईपीओ से पहले फिजिक्सवाला में 136 करोड़ रुपये का निवेश किया

थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने आईपीओ से पहले फिजिक्सवाला में 136 करोड़ रुपये का निवेश किया

आर्सेलरमित्तल का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 31 प्रतिशत बढ़ा

आर्सेलरमित्तल का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 31 प्रतिशत बढ़ा