देश का निर्यात अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब डॉलर पर, व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) भारत का निर्यात अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटकर 34.38 अरब डॉलर रहा है।

सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य महीने में आयात 16.63 प्रतिशत बढ़कर 76.06 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे देश का व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर पर रहा।

सोने और चांदी के आयात में वृद्धि के कारण कुल आयात में उछाल आया है।

पिछले महीने सोने का आयात बढ़कर 14.72 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 4.92 अरब डॉलर था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अक्टूबर में देश का अमेरिका को निर्यात घटकर 6.3 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 6.9 अरब डॉलर था।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में निर्यात 0.63 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 254.25 अरब डॉलर रहा।

इसी दौरान आयात 6.37 प्रतिशत बढ़कर 451.08 अरब डॉलर हो गया।