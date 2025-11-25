चौथे दिन लड़खड़ाई 120 बहादुर की कमाई,मस्ती का भी बुरा हाल

मुंबई, 25 नवंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की युद्ध ड्रामा फिल्म 120 बहादुर और रितेश देशमुख की कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम साबित हो रही हैं।

21 नवंबर को रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने रिलीज के शुरुआती दिनों में हल्की उम्मीद जगाई थी, लेकिन चौथे दिन आते-आते इनकी कमाई बुरी तरह लुढ़क गई। अब दोनों ही फिल्में फ्लॉप की कगार पर पहुंच चुकी हैं।

120 बहादुर की चौथे दिन कमाई धड़ाम फरहान स्टारर 120 बहादुर, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, में राशि खन्ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आती हैं। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रिलीज़ के चौथे दिन सिर्फ 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की, जो अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन है।

इसके पहले दिन 2.25 करोड़, दूसरे दिन 3.85 करोड़ और तीसरे दिन 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया गया था। इस प्रकार 120 बहादुर ने अब तक कुल 11.50 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।

मस्ती 4 की भी चौथे दिन हालत खराब मस्ती 4, जो रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी की एडल्ट-कॉमेडी फ्रैंचाइज़ की चौथी किस्त है, बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रिलीज़ के चौथे दिन 1.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया, जो 120 बहादुर के ताजाआंकड़ों से थोड़ा अधिक है।

मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने चार दिनों में कुल मिलाकर सिर्फ 10 करोड़ रुपये ही जुटाए हैं। करीब 25 करोड़ रुपये के बजट वाली मस्ती 4के लिए अपनी लागत वसूल करना चुनौती भरा नजर आ रहा है।