विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942: ए लव स्टोरी की आईएफएफआई में हुई विशेष स्क्रीनिंग

पणजी, 22 नवंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942: ए लव स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग 56वें इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (आईएफएफआई) में शुक्रवार को की गयी।

फिल्म1942: ए लव स्टोरी की स्क्रीनिंग के अवसर पर दिवंगत आर.डी. बर्मन (पंचम दा) के संगीत को श्रद्धांजलि दी गई।1942: ए लव स्टोरी देश की पहली फिल्म है, जिसे 8के वर्जन में रिस्टोर किया गया है।

इस अवसर पर फिल्म 1942: ए लव स्टोरी के निर्माता-निर्देशक विधु विनोदचोपड़ा, अभिनेता जैकी श्रॉफ, और अनुपम खेर मौजूद थे।

विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, ‘तीन दशक पहले मैंने जो फिल्म बनाई थी, उसके लिए लोगों को अब भी रोते हुए देखना यकीन नहीं होता।

यह बहुत अच्छा एहसास है। उन्होंने कहा, लव, ईमानदारी, अच्छाई, देश भक्ति हमेशा के लिए होता है। जय हिंद 40-50 साल पहले भी था और आज भी जय हिंद ही रहेगा।

जब आप प्यार में पड़ते हैं तोआप महसूस करते हैं कि प्यार हुआ चुपके से। ये फीलिंग तब भी होती थी और आज भी है।