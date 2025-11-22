प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानिसबर्ग में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की

जोहानिसबर्ग, 21 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की तथा उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने का आह्वान किया।

जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग आए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों के साथ उपयोगी बातचीत हुई। उन्होंने ‘फिनटेक’, सोशल मीडिया मंच, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा उपकरण आदि क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में बातचीत की।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैंने उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने तथा हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।’’

प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के उन लोगों से भी मुलाकात की जो विभिन्न सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (भारतीयों ने) विभिन्न मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। उनसे आग्रह किया कि वे लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की गति को बनाए रखें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों के बीच योग, आयुर्वेद जैसी प्रथाओं सहित भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए भी कहा।’’

प्रधानमंत्री को चिन्मय मिशन की ओर से एक कलश भी दिया गया, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका का श्री अन्न (मोटा अनाज) था।

उन्होंने कहा, "इसे डरबन के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में रखा जाएगा।"

मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में ‘भारत को जानो’ क्विज के विजेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह क्विज़ भारतीय समुदाय के सदस्यों को भारत के इतिहास, संस्कृति और अन्य चीज़ों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता है।