ट्रंप भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करेंगे

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 10 नवंबर (भाषा) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह की सोमवार को अध्यक्षता करेंगे।

‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) द्वारा जारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अनुसार, ‘‘राष्ट्रपति ‘ओवल ऑफिस’ में भारत गणराज्य के राजदूत के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे।’’

अमेरिकी सीनेट ने अक्टूबर में भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में गोर के नाम की पुष्टि की थी।

अगस्त में ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में पदोन्नत किया था।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि गोर, ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं और नयी दिल्ली में सेवा देने के लिए उनके नामांकन को द्विपक्षीय संबंधों के महत्व और प्राथमिकता के संकेतक के रूप में देखा जाता है।

क्वात्रा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, ‘‘मैं स्वागत करता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक, गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा करने के लिए भेज रहे हैं।’’