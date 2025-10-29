ट्रंप चाहते हैं तीसरा कार्यकाल लेकिन ‘इसकी संभावना नहीं’: प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जॉनसन

वाशिंगटन, 29 अक्टूबर (एपी) प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती।

रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉनसन को ट्रंप का करीबी माना जाता है। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने (जॉनसन और ट्रंप ने) इस मुद्दे पर चर्चा की है लेकिन तीसरा कार्यकाल संविधान सम्मत नहीं है।

सरकारी कामकाज ठप होने के 28वें दिन मंगलवार को संसद भवन में अपनी दैनिक प्रेस वार्ता में जॉनसन ने कहा, ‘‘मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।’’

जॉनसन ने कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप स्थिति को समझते हैं। उन्होंने बताया कि संविधान का 22वां संशोधन राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल की अनुमति नहीं देता है और नए संशोधन के साथ इसे बदलना एक बोझिल, दशक भर चलने वाली प्रक्रिया होगी जिसमें राज्यों और कांग्रेस में वोट पाना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हम अपनी गति नहीं रोकेंगे, हम अमेरिकी लोगों के लिए काम करेंगे और हमारे पास अगले चार साल हैं।’’

प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में नए और विवादास्पद तरीकों से राष्ट्रपति पद की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ ही वह कई बार यह इच्छा जता चुके हैं कि वह तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं।

ट्रंप ने सोमवार को जापान यात्रा के दौरान ‘एयर फ़ोर्स वन’ विमान में पत्रकारों से कहा था कि वह फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं ऐसा करना चाहूंगा।’’

ट्रंप ने हालांकि कहा कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के पास अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रूप में बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।