पुतिन के साथ ‘व्यर्थ की बैठक’ नहीं चाहते ट्रंप, यूक्रेन युद्ध पर बातचीत फिलहाल स्थगित

By Loktej
On
वाशिंगटन, 22 अक्टूबर (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक की योजना स्थगित कर दी गई है क्योंकि वह नहीं चाहते कि यह ‘‘समय की बर्बादी’’ हो।

यूक्रेन में युद्ध को सुलझाने की कोशिश कर रहे ट्रंप के प्रयासों में यह नया मोड़ है। ट्रंप और पुतिन के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बैठक होने वाली थी, जिसे स्थगित करने का निर्णय सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच
हुई बातचीत के बाद लिया गया। 
 ⁠
ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं एक व्यर्थ बैठक नहीं चाहता। मैं समय की बर्बादी नहीं चाहता। इसलिए देखते हैं, क्या होता है।’’

लावरोव ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि रूस तत्काल युद्धविराम के विरोध में है। ट्रंप पूरे साल युद्ध के प्रमुख मुद्दों पर अपना रुख बदलते रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या युद्धविराम दीर्घकालिक शांति वार्ता से पहले होना चाहिए और क्या यूक्रेन लगभग चार वर्षों की लड़ाई के दौरान रूस द्वारा कब्जा की गई भूमि वापस पा सकता है।

यूरोपीय नेता पुतिन पर युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए कूटनीति में समय लगाने का आरोप लगाते रहे हैं और अब पुतिन से मुलाकात में ट्रंप की हिचकिचाहट उनके लिए राहत की बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर सहित कई नेताओं का कहना है कि वे रूसी सेना द्वारा कब्जाई गई यूक्रेनी भूमि को छोड़ने को लेकर यू्क्रेन पर किसी भी तरह का दबाव बनाने के खिलाफ हैं, जिसके बारे में हाल में ट्रंप ने सुझाव दिया था।  

नेताओं की यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण में मदद के लिए अरबों डॉलर की जब्त रूसी संपत्ति का उपयोग करने के विचार की दिशा में आगे बढ़ने की भी योजना है, भले ही इस तरह के कदम की वैधता और परिणामों को लेकर कुछ आशंकाएं हों।

अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच इससे पहले अगस्त में अलास्का में बैठक हुई थी, लेकिन इस मुलाकात से युद्ध को समाप्त करने के ट्रंप के प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यह युद्ध फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुआ था।

क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) ट्रंप और पुतिन को फिर से एक साथ लाने की जल्दी में नहीं दिख रहा था।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को कहा कि बैठक से पहले ‘‘गंभीर तैयारी की जरूरत है’’।

ट्रंप ने सुझाव दिया कि बैठक के बारे में निर्णय आने वाले दिनों में किए जाएंगे।

