डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार, फुटबाल विश्वकप ड्रॉ के दौरान सम्मानित

वॉशिंगटन, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। नोबेल शांति पुरस्कार पाने की हसरत में बिना रुके दावों की झड़ी लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा का शांति पुरस्कार मिला।

वॉशिंगटन स्थित कैनेडी सेंटर में शुक्रवार को आयोजित फीफा विश्वकप 2026 के ड्रॉ के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

खुद को अनवरत शांति का सबसे बड़ा दूत बताने वाले ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार दिया गया है। 5 दिसंबर को वॉशिंगटन में हुए फीफा विश्वकप ड्रॉ के दौरान यह पुरस्कार दिया गया।

फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित कर कहा कि यह पुरस्कार दुनिया भर में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए किए गए कामों को प्रोत्साहित करता है।

फीफा शांति पुरस्कार सम्मानित किए जाने पर ट्रंप ने कांगो सहित दुनिया के विभिन्न संघर्षों में अपनी भूमिका का दावा करते हुए कहा कि दुनिया अब ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यह उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है।

व्हाइट हाउस ने इस संबंध में सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि फीफा शांति पुरस्कार, राष्ट्रपति ट्रंप की शांति के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि फुटबॉल विश्वकप 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट 11 जून से शुरू होगा और 16 शहरों में 104 मैच खेले जाएंगे।

हालांकि इस खेल आयोजन के दौरान ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार दिए जाने को लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इतने बड़े खेल आयोजन को राजनीतिक संदेशों से जोड़े जाने की आलोचना कर रहे हैं।