लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
विश्व

अमेरिका ने विश्व कप, ओलंपिक और निवेशक वीजा आवेदनों को प्राथमिकता दी

On
अमेरिका ने विश्व कप, ओलंपिक और निवेशक वीजा आवेदनों को प्राथमिकता दी

वाशिंगटन, पांच दिसंबर (एपी) ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे उन विदेशियों के वीजा आवेदनों को प्राथमिकता दें जो अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं या 2026 विश्व कप, 2028 ओलंपिक और अन्य प्रमुख खेल आयोजनों में भाग लेने आ रहे हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भेजे गए आधिकारिक निर्देशों की एक श्रृंखला के अनुसार, अमेरिका में "महत्वपूर्ण निवेश" पर विचार कर रहे व्यापारियों और "अमेरिकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले प्रमुख खेल आयोजनों" में भाग लेने के लिए यात्रा करने वालों के वीजा आवेदन प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होंगे। यह कदम अमेरिका में होने वाले बड़े खेल आयोजनों से पहले प्रशंसकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

नये निर्देशों के तहत, विश्व कप के प्रशंसकों के आवेदनों को सभी अन्य बी1/बी2 आवेदनों पर प्राथमिकता दी जाएगी। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि वीजा आवेदनों को संभालने के लिए दुनिया भर में 400 से अधिक अतिरिक्त कांसुलर अधिकारियों को तैनात किया गया है।

प्रशासन ने उच्च कौशल वाले विदेशी श्रमिकों के एच-1बी वीजा आवेदनों पर विचार करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें राजनयिकों को उन आवेदकों पर 'विशेष नजर' रखने का निर्देश दिया गया है जो ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से अमेरिकी नागरिकों की सेंसरशिप में शामिल या उसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि सेंसरशिप से जुड़े प्रमाण मिलने पर ऐसे व्यक्तियों को वीजा से वंचित किया जा सकता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: America Donald Trump

Related Posts

शाहरुख खान, काजोल ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में 'राज-सिमरन' की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया

शाहरुख खान, काजोल ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में 'राज-सिमरन' की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी, एच-4 वीजा धारकों को सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करने को कहा

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी, एच-4 वीजा धारकों को सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करने को कहा

अमेरिका की अगुवाई में शांति वार्ता आगे बढ़ने पर जेलेंस्की ने की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात

अमेरिका की अगुवाई में शांति वार्ता आगे बढ़ने पर जेलेंस्की ने की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात

ट्रंप के हृदय और पेट का एमआरआई ‘पूरी तरह सामान्य’ पाया गया: अमेरिकी चिकित्सक

ट्रंप के हृदय और पेट का एमआरआई ‘पूरी तरह सामान्य’ पाया गया: अमेरिकी चिकित्सक