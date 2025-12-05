अमेरिका ने विश्व कप, ओलंपिक और निवेशक वीजा आवेदनों को प्राथमिकता दी

वाशिंगटन, पांच दिसंबर (एपी) ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे उन विदेशियों के वीजा आवेदनों को प्राथमिकता दें जो अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं या 2026 विश्व कप, 2028 ओलंपिक और अन्य प्रमुख खेल आयोजनों में भाग लेने आ रहे हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भेजे गए आधिकारिक निर्देशों की एक श्रृंखला के अनुसार, अमेरिका में "महत्वपूर्ण निवेश" पर विचार कर रहे व्यापारियों और "अमेरिकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले प्रमुख खेल आयोजनों" में भाग लेने के लिए यात्रा करने वालों के वीजा आवेदन प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होंगे। यह कदम अमेरिका में होने वाले बड़े खेल आयोजनों से पहले प्रशंसकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

नये निर्देशों के तहत, विश्व कप के प्रशंसकों के आवेदनों को सभी अन्य बी1/बी2 आवेदनों पर प्राथमिकता दी जाएगी। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि वीजा आवेदनों को संभालने के लिए दुनिया भर में 400 से अधिक अतिरिक्त कांसुलर अधिकारियों को तैनात किया गया है।

प्रशासन ने उच्च कौशल वाले विदेशी श्रमिकों के एच-1बी वीजा आवेदनों पर विचार करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें राजनयिकों को उन आवेदकों पर 'विशेष नजर' रखने का निर्देश दिया गया है जो ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से अमेरिकी नागरिकों की सेंसरशिप में शामिल या उसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि सेंसरशिप से जुड़े प्रमाण मिलने पर ऐसे व्यक्तियों को वीजा से वंचित किया जा सकता है।