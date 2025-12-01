अमेरिका की अगुवाई में शांति वार्ता आगे बढ़ने पर जेलेंस्की ने की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात

पेरिस, एक दिसंबर (एपी) यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन (एलिसी पैलेस) में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की।

यह मुलाकात यूक्रेन में लगभग चार साल से चल रहे युद्ध में संभावित युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने के उद्देश्य से की गई कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है।

जेलेंस्की की पेरिस यात्रा पहले रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, जिसे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने लाभप्रद बताया था।

आज पेरिस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्षविराम योजना में संशोधन पर विचार किया है।

यह योजना अमेरिका एवं रूस ने आपस में बातचीत करके तैयार की है। लेकिन योजना की इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि उसमें रूसी मांगों पर अधिक ध्यान दिया गया है।

ये आलोचनाएं शायद यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों की ओर से सबसे तीखी हैं, जिन्होंने अमेरिकी शांति प्रयासों का स्वागत तो किया, लेकिन योजना के प्रमुख सिद्धांतों का विरोध किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्री शांति रूपरेखा को खास तवज्जो नहीं दिया है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना के आकार पर सीमाएं लगाई जातीं, देश को नाटो में शामिल होने से रोका जाता और यूक्रेन को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता।

सोमवार को ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बैठक से पहले, मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि दोनों नेता ‘निष्पक्ष और स्थायी शांति’ की शर्तों पर चर्चा करेंगे।

पिछले सप्ताह मैक्रों ने पश्चिमी सहयोगियों से आग्रह किया कि यदि युद्ध विराम या शांति समझौता हो जाए तो वे यूक्रेन को ‘ठोस’ गारंटी प्रदान करें।

यूक्रेन के एक प्रमुख सहयोगी मैक्रों ने यूक्रेन का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है और अमेरिकी शांति योजना के उन तत्वों को संतुलित करने का प्रयास किया है, जो रूस के पक्ष में देखे जाते हैं।