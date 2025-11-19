गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई दिल्ली पहुंचा, एनआईए ने गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी साथी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई अन्य अपराधों में वांछित अनमोल को मंगलवार को अमेरिका से ‘‘निर्वासित’’ कर दिया गया। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था।

वर्ष 2022 से फरार अमेरिका में रह रहा अनमोल जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘अनमोल के खिलाफ एनआईए ने मार्च 2023 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जब मामले की जांच में यह बात सामने आई थी कि उसने 2020-2023 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में घोषित आतंकवादी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से सहायता की थी।’’

इसमें कहा गया है कि अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए अमेरिका से ‘‘आतंकी सिंडिकेट चलाना’’ और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा, इसके लिए उसने जमीनी स्तर पर अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया।

एनआईए की जांच से पता चला कि अनमोल ने गिरोह के शूटर और जमीनी कार्यकर्ताओं को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी।

बयान में कहा गया है, ‘‘वह अन्य गैंगस्टरों की मदद से विदेशी धरती से भारत में जबरन वसूली में भी शामिल था। एनआईए आतंकवादियों, गैंगस्टरों और हथियार तस्करों के बीच गठजोड़ को ध्वस्त करने के अपने प्रयासों के तहत इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें उनका बुनियादी ढांचा और धन जुटाने के माध्यम भी शामिल हैं।’’