बुमराह ने सलामी बल्लेबाजों को किया चलता, दक्षिण अफ्रीका ने लंच तक तीन विकेट पर 105 रन बनाये

कोलकाता, 14 नवंबर (भाषा) जसप्रीत बुमराह ने दो शानदार गेंदों पर दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट करके अपनी महारत का परिचय दिया जबकि कुलदीप यादव ने कप्तान तेम्बा बावुमा का अहम विकेट चटकाया जिससे भारत ने पहले टेस्ट मैच के शुरूआती दिन शुक्रवार को यहां लंच से पहले के सत्र में 27 ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तीन विकेट पर 105 रन कर दिया।

वियान मुल्डर जैसे अतिरिक्त हरफनमौला के साथ बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने पहले 50 मिनट में दबदबा बनाए रखा और 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए। इसके बाद बुमराह (सात ओवर में नौ रन देकर दो विकेट) ने लगातार दो ओवरों में पांच गेंदों पर दो विकेट लेकर सत्र का रुख पलट दिया।

सलामी बल्लेबाज एडेन मारक्रम को खाता खोलने में 23 गेंद लग गये । उन्होंने शानदार स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव के साथ शुरुआत की और फिर अक्षर पटेल के खिलाफ बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार लेट कट खेला।

उन्होंने इस वामहस्त गेंदबाज के खिलाफ कलाई का इस्तेमाल करते हुए मिड-विकेट पर शानदार छक्का जड़ा। दूसरी तरफ रियान रिकेलटन ने 22 गेंदों पर चार चौकों और 23 रन की आक्रामक पारी के साथ भारत की निराशा को और बढ़ा दिया।

एक छोर से बुमराह की किफायती गेंदबाजी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की रनगति पांच से ऊपर पहुंचने के कारण कप्तान शुभमन गिल ने अपने शीर्ष गेंदबाज को एक छोर से लगाये रखा।

बुमराह ने रिकेलटन को चकमा देकर ऑफ स्टंप उखाड़ कर भारत को पहली सफलता दिलाई। उनका अगला ओवर और कमाल का रहा। उन्होंने शॉट गेंद ने तेजी से उछाल ली जिससे सामंजस्य बिठाने का मारक्रम को समय नहीं मिला और गेंद उनके दस्तानों से टकरा कर चोट से उबर कर टीम में वापसी कर रहे विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गयी।

बुमराह ने इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा को भी परेशान किया लेकिन उनका शिकार कुलदीप यादव ने किया।

कुलदीप की स्पिन लेते गेंद ने उनके बल्ले का अंदरुनी किनारा लिया और लेग स्लिप में ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच लपक कर बावुमा की तीन रन की पारी का अंत किया।

पिच से असामान्य उछाल को देखते हुए भारत ने लंच से पहले चारों स्पिनरों का इस्तेमाल किया जिसमें आखिरी ओवर वाशिंगटन सुंदर ने फेंका ।

लंच के समय मुल्डर (43 गेंदों पर 22 रन) और लय में चल रहे टोनी डि जोर्जी (38 गेंदों पर 15 रन) क्रीज पर मौजूद थे।

इससे पहले भारतीय टीम ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गये टेस्ट के बाद पहली बार पहली बार चार स्पिनरों को मैदान में उतारा, जिसमें टीम में साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला। सुदर्शन को हालांकि टीम के फिजियो के साथ अभ्यास करते देखे गया था।

इसके उलट दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ दो स्पिनरों को एकादश में शामिल किया जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ ‘मैन ऑफ सीरीज’ रहे । टीम को कैगिसो रबाडा के चोटिल होने से झटका लगा और उनकी जगह तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश को मौका मिला।