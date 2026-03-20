होर्मुज में भारत ने तेल सप्लाई की सुरक्षा के लिए बढ़ाया नौसैनिक पहरा

नई दिल्ली, 20 मार्च (वेब वार्ता)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समुद्री मोर्चे पर सतर्कता बढ़ा दी है।

रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने युद्धपोतों और विशेष बल मार्कोस कमांडो की तैनाती कर दी है।

यह कदम उन तेल टैंकरों और व्यापारी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति लेकर इसी मार्ग से गुजरते हैं। नौसेना के युद्धपोत क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान कर रहे हैं।

कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सक्रिय है। ईरान के साथ संवाद के जरिए भारतीय जहाजों के निर्बाध आवागमन का रास्ता सुनिश्चित किया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भारत के लिए जीवनरेखा जैसा है, जहां से देश के लगभग 45 प्रतिशत कच्चे तेल और 90 प्रतिशत एलपीजी की आपूर्ति होती है।

ऐसे में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए भारत ने समुद्र और कूटनीति—दोनों मोर्चों पर संतुलित रणनीति अपनाई है।