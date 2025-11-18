भारत दो-तीन साल में मेट्रो नेटवर्क में अमेरिका से आगे निकल जाएगा: मनोहर लाल

हैदराबाद, 18 नवंबर (भाषा) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि देश अगले दो .तीन वर्षों में मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाएगा।

दक्षिण-पश्चिमी राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में उन्होंने कहा कि देश मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि 2004-05 में देश के केवल पांच शहरों में मेट्रो चलती थी, जबकि अब 24 शहरों में मेट्रो नेटवर्क मौजूद है।

मनोहर लाल ने कहा कि अमेरिका और चीन भारत से पहले मेट्रो परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, लेकिन भारत में मेट्रो विस्तार बहुत तेजी से हुआ है।

उन्होंने कहा, “हम अमेरिका की मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका में यह लगभग 1400 किलोमीटर है और हम 1100 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। केवल दो–तीन वर्षों में हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे।”

तेजी से बढ़ते शहरीकरण का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक देश के शहर और कस्बे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 80 प्रतिशत योगदान देंगे।

उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार तेलंगाना में मेट्रो विस्तार, मुसी नदी पुनर्विकास सहित सभी प्रमुख शहरी विकास योजनाओं में सहयोग प्रदान करेगी।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य की कई विकास परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित हैं और उन्होंने केंद्र से मदद मांगी।

रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हैदराबाद मेट्रो के दूसरे चरण, मुसी नदी पुनर्विकास, गोदावरी नदी के जल प्रवाह को मोड़ने और क्षेत्रीय रिंग रोड जैसी परियोजनाओं को तुरंत मंजूरी दी जाए।