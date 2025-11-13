लोकतेज WhatsApp channel
ट्रंप ने सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर किए, 43 दिन लंबा ‘शटडाउन’ समाप्त

वाशिंगटन, 13 नवंबर (एपी) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को एक सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे 43 दिन लंबा ‘शटडाउन’ समाप्त हो गया।

इस शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से आर्थिक संकट झेलना पड़ा, यात्रियों को हवाई अड्डों पर दिक्कतें आयीं और कई खाद्य बैंकों पर लंबी कतारें लग गयीं।

इसने वाशिंगटन में राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए कई एकतरफा कदम उठाए जैसे परियोजनाएं रद्द करना और कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कोशिश।

उन्होंने स्थिति के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया और मतदाताओं से कहा कि अगले मध्यावधि चुनावों में उन्हें सबक सिखाएं।

वित्त पोषण विधेयक को प्रतिनिधि सभा में 209 के मुकाबले 222 मतों से पारित किया गया, जबकि सीनेट ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी।

विवाद का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य बीमा पर कर रियायतों का विस्तार था, जिसे डेमोक्रेट्स शामिल करना चाहते थे लेकिन रिपब्लिकन इसके खिलाफ थे।

रिपब्लिकन सांसद टॉम कोल ने कहा, ‘‘हमने 43 दिन पहले ही कहा था कि सरकारी शटडाउन कभी समाधान नहीं होता और इस बार भी नहीं हुआ।’’

अंततः आठ सीनेटरों के समझौते से यह गतिरोध टूटा।

