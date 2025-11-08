अमेरिका में शटडाउन का असर, 40 एयरपोर्ट पर हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द, देर से पहुंच रही फ्लाइट

वाशिंगटन, 08 नवंबर (वेब वार्ता)। अमेरिका में शटडाउन का असर अब हवाई सेवाओं पर भी दिखने लगा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार हजार से ज्याद फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। बता दें, अमेरिकी सरकार ने पहले ही 40 एयरपोर्ट पर 10 फीसदी फ्लाइट के संचालन में कटौती की चेतावनी जारी कर दी थी।

अमेरिकी मीडिया ने बताया कि विमानन विश्लेषण कंपनी सिरियम के आंकड़ों के अनुसार, 7 से लेकर 9 नवंबर के लिए 1,700 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। वहीं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के आदेश के अनुसार, अमेरिका के प्रमुख शहरों के 40 हवाई अड्डों पर डोमेस्टिक फ्लाइट के संचालन में 4 फीसदी की कटौती की गई।

जिन एयरपोर्ट की सेवाएं बाधित हुई हैं, उनमें अटलांटा, डेनवर, नेवार्क, शिकागो, ह्यूस्टन और लॉस एंजिल्स सहित अन्य शामिल हैं। एफएए ने कहा कि यह निर्णय वेतन न मिलने की वजह से हो रही वित्तीय कठिनाई के कारण लिया गया है।

शुरुआत में चार प्रतिशत की कटौती लागू की गई, साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर कांग्रेस किसी वित्तीय समझौते पर सहमत नहीं होती है, तो अगले सप्ताह कटौती को बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा सकता है।

एफएए ने कहा कि अगर यही स्थिति बरकरार रही तो एयरलाइनों को मंगलवार को इन हवाई अड्डों के लिए अपनी 6 फीसदी उड़ानें, गुरुवार को 8 फीसदी और अगले शुक्रवार को 10 फीसदी उड़ानें रद्द करनी पड़ सकती हैं।

अमेरिका में शटडाउन को 38 दिन हो गए है और धीरे-धीरे इसका असर दिखने लगा है। यह अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों का था।

एफएए ने इससे पहले बताया था कि शटडाउन के कारण कर्मचारियों की कमी के बीच सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था। इस शटडाउन के कारण हजारों हवाई यातायात नियंत्रक और परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) के निरीक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं।

दूसरी ओर एफएए प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा कि ‘एजेंसी के आंकड़ों से कर्मचारियों में फ्लाइट के ऑपरेशन को लेकर तनाव और थकान महसूस की जा रही है। अगर इसे अनदेखा किया गया, तो एयरलाइन प्रणाली की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।’ उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन प्रणाली बनाए रखने के लिए इस समस्या का हल निकालना जरूरी है।