ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत, कीव को मिसाइलें भेजने के लिए तैयार नहीं अमेरिकी नेता

वाशिंगटन, 17 अक्टूर (एपी) यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गाजा में पिछले सप्ताह हुए युद्धविराम और बंधक समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को बधाई दी और कहा कि अब ट्रंप के पास रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का बड़ा मौका है।

ट्रंप ने ‘व्हाइट हाउस’ में यहां जेलेंस्की की मेजबानी की।

अमेरिकी नेता ने संकेत दिया है कि वह कीव को लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली बेचने की सहमति देने को तैयार नहीं हैं। हालांकि यूक्रेन को इसकी सख्त जरूरत है।

जेलेंस्की अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ दोपहर के भोजन पर ट्रंप के साथ नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए यहां पहुंचे। इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई थी, जिसमें युद्ध का मुद्दा छाया रहा था।

जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की शुरुआत में गाजा में पिछले सप्ताह हुए युद्धविराम और बंधक समझौते पर उन्हें (ट्रंप को) बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब ट्रंप के पास रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का बड़ा मौका है।

ज़ेलेंस्की ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब इस युद्ध को समाप्त करने का एक बड़ा मौका है।’’

हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी की ‘टॉमहॉक क्रूज’ मिसाइलें बेचने की मंशा दिखाई थी, जबकि पुतिन ने चेतावनी दी थी कि इस तरह के कदम से अमेरिका-रूस संबंधों में और तनाव पैदा होगा।

