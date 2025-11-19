लोकतेज WhatsApp channel
ऐश्वर्या राय ने श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए

ऐश्वर्या राय ने श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए

पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश), 19 नवंबर (भाषा) अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने बुधवार को यहां दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पैर छुए।

प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर और अन्य लोग मंच पर मौजूद थे।

सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम की पूर्व छात्रा ऐश्वर्या राय ने अपने संबोधन में कहा कि हालांकि एक शताब्दी बीत गई है, लेकिन गुरु की शिक्षा, मार्गदर्शन और करुणा आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के हृदय में समाहित है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘आपकी यहां उपस्थिति शताब्दी समारोह में पवित्रता और प्रेरणा जोड़ती है तथा हमें स्वामी के इस संदेश की याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।’’

उन्होंने सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि वह अक्सर पांच आवश्यक गुणों - अनुशासन, समर्पण, भक्ति, दृढ़ संकल्प और विवेक के बारे में बात करते थे, जो एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से स्थिर जीवन के लिए आवश्यक हैं।

