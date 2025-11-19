सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंकों में 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा: मोदी

पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश), 19 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक चार करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की जा चुकी है।

श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारतीय परंपरा में गायों को जीवन, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वे इन परिवारों की वित्तीय, पोषण संबंधी और सामाजिक भलाई में मदद करती हैं।

मोदी ने कहा, “दस वर्ष पहले भारत सरकार ने बेटियों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ शुरु की थी। यह देश की उन योजनाओं में से एक है, जिसमें हमारी बेटियों को सबसे अधिक यानी 8.2 प्रतिशत ब्याज दर मिलती है। अब तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत चार करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इन खातों में अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा हो चुकी है।”

गोरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वाराणसी में लोगों को 480 से अधिक गायें प्रदान की गईं थीं।

उन्होंने बताया कि वाराणसी में एक नई परंपरा शुरू की गई है जिसमें दी जा चुकी गाय से जन्मी बछिया अन्य क्षेत्र में किसानों को निशुल्क प्रदान की जाती है और इससे गायों की संख्या बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, “हमारी परंपरा में ‘गौ माता’ को जीवन, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है। ये गायें इन परिवारों की आर्थिक, पोषण संबंधी और सामाजिक भलाई में सहायक होती हैं। गौ माता की रक्षा से समृद्धि का संदेश देश के कोने-कोने में और विदेशों में भी देखा जा सकता है।”

मोदी ने दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा को भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं और सेवा दुनिया भर में लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी।

मोदी ने उनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया।