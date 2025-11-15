सूरत : PM मोदी का गुजरात दौरा, अंत्रोली में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण, डेडियापाड़ा में 9700 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (15 नवंबर) को गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहाँ उन्होंने 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

उनके दौरे की शुरुआत सूरत के अंत्रोली में निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन स्टेशन) के निरीक्षण से हुई, जहाँ उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

इसके बाद, प्रधानमंत्री नर्मदा ज़िले के डेडियापाड़ा पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया।

डेडियापाड़ा में प्रधानमंत्री ने 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जहाँ हज़ारों आदिवासी समुदाय के लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। इससे पहले, उन्होंने देवमोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा-अर्चना की, जिन्हें आदिवासी समुदाय अपनी कुलदेवी मानते हैं।

PM मोदी ने इसी मंच से ₹9,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

कांग्रेस पर हमला, आदिवासी कल्याण पर ज़ोर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय कल्याण हमेशा भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकारों ने आदिवासियों की उपेक्षा की।

"छह दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही।"

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि देश में पहली बार आदिवासी समुदाय के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ही की थी।