बिहार चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की विकास की राजनीति की जीत : भाजपा की गुजरात इकाई के नेता

अहमदाबाद, 14 नवंबर (भाषा) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के प्रमुख जगदीश विश्वकर्मा ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी "विकास की राजनीति" को दिया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा की गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने कहा कि बिहार में प्रचलित जाति आधारित चुनावी राजनीति में लिप्त होने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने केवल विकास के आधार पर वोट मांगे।

गांधीनगर स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत को मोदी की विकास की राजनीति को समर्पित किया।

पटेल ने विश्वकर्मा की उपस्थिति में कहा, "मैं बिहार में राजग सरकार की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। यह जीत मोदी की विकास की राजनीति की जीत है। साथ ही, यह सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सुरक्षा की भावना और भारत को एक विकसित देश बनाने के मोदी के संकल्प की जीत है।"

कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए विश्वकर्मा ने कहा, "जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके प्रपौत्र ने अपनी पार्टी को 95वीं हार का तोहफा दिया है। पार्टी की सीटें भले ही शीर्ष पांच में न हों। गांधी के लिए इससे बड़ी हार और कोई नहीं हो सकती।"

विश्वकर्मा ने दावा किया कि बिहार की जनता ने गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव, दोनों को नकार दिया, क्योंकि उनकी पार्टियां केवल वंशवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

उन्होंने बताया कि राजग को बिहार में लगभग 20 वर्षों के बाद प्रचंड बहुमत मिला है, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्य हैं।

विश्वकर्मा ने कहा, "यह विकास की राजनीति के पक्ष में लोगों का स्पष्ट जनादेश है। इस बार बिहार की जनता भ्रष्टाचार और 'जंगल राज' के लिए जिम्मेदार लोगों को नकारने के अपने फैसले पर अडिग थे। लोगों को मोदी पर पूरा भरोसा है और महिला मतदाताओं ने राजग की जीत में अहम भूमिका निभाई है।"

सी.आर. पाटिल ने कहा कि पटना में हवाई अड्डे के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में सड़क और रेलवे संपर्क जैसे कई विकास कार्यों ने मतदाताओं को राजग की ओर आकर्षित किया।

पाटिल ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी और नीतीश जी द्वारा किए गए वादे पूरे होंगे। इस चुनाव में मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों को सदियों पुरानी जाति-आधारित राजनीति से हटाकर विकासोन्मुखी राजनीति की ओर ले जाना है।"

पाटिल ने कहा, "बिहार में चुनावों के दौरान उम्मीदवारों की जातियां चुनावी चर्चा का केंद्र होती थीं। हमारे प्रधानमंत्री ने जाति के बजाय विकास की राजनीति की बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वोट जाति के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर दिए जाने चाहिए। यह इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।"

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा मे प्रचंड बहुमत हासिल करने की ओर अग्रसर है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को हुआ था।