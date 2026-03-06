लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा, भाजपा ने सांसदों को जारी किया व्हिप

नई दिल्ली, 06 मार्च (वेब वार्ता)। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होने जा रही है। इस चरण के दौरान लोकसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।

इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। संभावित बहस को देखते हुए भाजपा ने अपने सभी सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

पार्टी की ओर से जारी किए गए व्हिप के अनुसार भाजपा सांसदों को 9 और 10 मार्च को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद रहना होगा। माना जा रहा है कि इन दिनों में विपक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आम तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान वित्तीय विधेयकों और अन्य प्रमुख विधाई कार्यों पर चर्चा आगे बढ़ती है। इस बार सत्र के दौरान राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

संसदीय सूत्रों के अनुसार विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव को लेकर सदन में तीखी बहस हो सकती है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल अपने सांसदों की पूरी मौजूदगी सुनिश्चित कर रणनीतिक रूप से तैयारी कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बजट सत्र का दूसरा चरण राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें कई राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ संसदीय प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है।