लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

यह आईपीओ छह मार्च को गिफ्ट सिटी में बिक्री के लिए खुलेगा और 18 मार्च को बंद होगा

On
यह आईपीओ छह मार्च को गिफ्ट सिटी में बिक्री के लिए खुलेगा और 18 मार्च को बंद होगा

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में होने वाली यह पहली शेयर बिक्री होगी।

कंपनी का यह आईपीओ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के नियमों के तहत लाया जा रहा है।

इस निर्गम में केवल वे निवेशक हिस्सा ले सकेंगे जो आईएफएससीए के नियमों के अंतर्गत पात्र हैं।

एक्सईडी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जॉन कैलेलिल ने कहा, ‘हम वैश्विक कार्यक्रम विस्तार में तेजी लाने, विश्वविद्यालय साझेदारी को गहरा करने और प्रमुख बाजारों में वितरण क्षमताओं में निवेश करने के लिए पूंजी जुटा रहे हैं।’

एक्सईडी वर्तमान में भारत, पश्चिम एशिया और अमेरिका सहित 25 से अधिक देशों में सेवाएं प्रदान करती है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Gujarat Initial Public Offering (IPO)

Related Posts

सूरत : गुजरात बजट से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी नई दिशा- चैंबर

सूरत : गुजरात बजट से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी नई दिशा- चैंबर

प्रवासी (Prawaas) 5.0 भारत में यात्री परिवहन की अगली छलांग के लिए मंच तैयार करता है

प्रवासी (Prawaas) 5.0 भारत में यात्री परिवहन की अगली छलांग के लिए मंच तैयार करता है

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के देशों के लिए एक भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरा है: भूपेंद्र पटेल

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के देशों के लिए एक भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरा है: भूपेंद्र पटेल

गुजरात में एनएच-56 के धमासिया-बिटाडा-मोवी और नासरपुर-मालोथा खंडों को चार लेन का बनाने को मंजूरी

गुजरात में एनएच-56 के धमासिया-बिटाडा-मोवी और नासरपुर-मालोथा खंडों को चार लेन का बनाने को मंजूरी